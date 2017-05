Nonostante la loro figlioletta abbia appena quindici giorni di vita l'hanno lasciata in balia dei topi che in gruppo hanno attaccato la piccola causandogli lesioni su tutto il corpo con oltre cento morsi. Lo scioccante episodio arriva dallo stato dell'Arkansas, negli Stati Uniti, dove una coppia di giovani genitori è stata arrestata dalla polizia a seguito di una segnalazione delle autorità sanitarie locali. Proprio a causa dei morsi di topo infatti la piccola è finita al pronto soccorso dove i medici hanno capito subito di cosa di trattava allertando le forze dell'ordine.

Un infermiere ha riferito che la neonata, che pesava appena 2,2 chilogrammi, aveva oltre cento morsi di topo sparsi per tutto il corpo. In particolare, come riferiscono i giornali locali citando un rapporto di polizia, la piccola aveva ferite sulle braccia, le dita e il viso, oltre a un morso sulla fronte di circa un centimetro molto visibile e profondo. I due genitori, la 19enne Erica Shyrock e il 18enne Charles Elliott sono stati arrestati con l'accusa di negligenza e di messa in pericolo di un minore.

I due hanno spiegato di aver messo la bimba a dormire la sera prima ma di essersi svegliati con le sue urla e di aver scoperto solo così che i topi l'avevano aggredita. I due genitori inoltre hanno ammesso di sapere che in casa c'erano i topi ma di non essere riusciti a fare niente per liberarsene. Per questo il procuratore della Contea ha dichiarato che nuove accuse di abuso di minore potrebbero essere presentate contro la coppia.