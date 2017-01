Sono ancora ricoverate in ospedale ma si stanno riprendendo bene Ballenie e Bellanie Camacho le due gemelline siamesi separate dai medici all'età di 11 mesi dopo una maratona in sala operatoria di oltre 21 ore che ha visto impegnato un team composto da un cinquantina di sanitari tra medici e infermieri. Le due piccole erano unite da un osso alla base della spina dorsale e avevano in comune anche connessioni gastrointestinali e un ramo dell’arteria ipogastrica. Per separarle senza danneggiare nessuna delle due è stata necessaria un'operazione chirurgica senza precedenti che ha visto l'intervento di più specialisti medici all'ospedale pediatrico Maria Fareri Children’s Hospital di Valhalla, a New York, nelgi Sttai Uniti.

Le piccole dopo l'intervento del 17 gennaio scorso trascorreranno le prossime settimane in ospedale, ma i medici son ottimisti e assicurano che la loro condizione è buona. Il modo i cui erano unite ci ha presentato molte sfide, ma la separazione è stata un successo e Ballenie e Bellanie ora hanno la possibilità di avere delle vite migliori. Siamo entusiasti di aver potuto fornire loro questa opportunità" ha spiegato uno dei medici impegnati nell'operazione aggiungendo: "Ballenie e Bellanie sono forti quanto sono belle e questo dinamico duo si sta riprendendo molto bene dopo un lungo e complesso intervento chirurgico",