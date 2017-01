Una coppia di sorelle gemelle cinesi di 10 anni si è riunita per la prima volta martedì sera durante una trasmissione televisiva statunitense: le due erano state separate poco dopo la nascita e adottate da due diverse famiglie. Gracie Rainsberry e Audrey Doering, questo il nome delle bimbe, sono cresciute a centinaia di chilometri di distanza e i rispettivi genitori non avevano la più pallida idea che le figlie in realtà avessero una gemella. Poi, nel dicembre scorso, la madre di Audrey ha scoperto una foto che ritraeva la figlioletta accanto alla madre biologica – una donna cinese – e a un'altra bambina. Da quel momento in poi la donna si è data da fare per localizzare la sorella gemella della figlia. Ci è riuscita dopo settimane di ricerche, facendo in modo persino di far parlare le due bimbe tra di loro.

Due giorni fa, poi, il sogno delle due bambine è stato finalmente coronato: durante la trasmissione ‘Good Morning America' le due piccole si sono potute finalmente abbracciare per la prima volta, in un momento che ha profondamente commosso milioni di telespettatori. Fino a quel momento Gracie aveva vissuto a Richland, Washington, mentre la sorellina Audrey a quasi 1.500 miglia di distanza a Wausau, Wisconsin. Da qualche giorno potranno finalmente riabbracciarsi un po' più spesso.