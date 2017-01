Avevano trascorso la loro intera vita sempre insieme nella stessa abitazione famigliare dove erano nati e cresciuti, visto che non avevano mai formato una loro famiglia indipendente, e insieme sono morti in un tragico e assurdo incidente avvenuto sulle scogliere inglesi. È la storia di due fratelli gemelli britannici, Muriel and Bernard Burgess, scomparsi all'età di 59 anni il giorno di capodanno dopo essere caduti dalle scogliere di Dover mentre gettavano in mare le ceneri della madre defunta. I corpi senza vita di Muriel e Bernard Burgess sono stati scoperti ai piedi del Langdon Cliffs insieme al cadavere di un'altra persona non collegata all'incidente.

Secondo la conclusione delle indagini avviate dalla polizia locale, i due gemelli probabilmente sono scivolati mentre spargevano le ceneri dell'anziana madre, ma rimane il sospetto di un gesto volontario visto che i due erano legati da una forte relazione alla donna dopo aver trascorso con lei tutta la loro vita. La madre dei due infatti era morta nel 2014 e da allora i due fratelli si erano trasferiti nel piccolo villaggio di Elton, nel Cheshire, portando con loro le sue ceneri che, però, all'improvviso nel periodo natalizio hanno deciso di gettare in mare.