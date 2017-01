Non si allenta la morsa di gelo che ha attanagliato l'Italia: il paese è attraversato da nord a sud da neve, ghiaccio e vento che hanno provocato danni, disagi e anche cinque morti. Quattro di loro sono clochard: due sono deceduti in Campania, ad Avellino e Aversa; un senzatetto romeno di quarantasei anni è stato trovato morto in un immobile abbandonato a Messina, in Sicilia, mentre un altro ha perso la vita a Latina, davanti a una chiesa. Una donna di quarantanove anni, invece, è morta ad Altamura, in provincia di Bari, dopo una caduta a causa del ghiaccio.

Oggi la notizia di un altro senzatetto morto, a Firenze, sul lungarno Santa Rosa, poco distante dagli uffici della Asl.

Si tratta di un uomo di origine polacca di quarantotto anni. Sul posto sono intervenuti carabinieri e 118. In base ai primi accertamenti, l'uomo sarebbe morto per assideramento, a causa del freddo intenso della notte.

L'imponente ondata di aria gelida di origine polare ha portato temperature sotto lo zero su gran parte delle regioni, ma soprattutto la neve sulle regioni adriatiche e al Sud, anche in pianura e coste. Naturalmente i disagi più consistenti sono stati registrati a cavallo tra Marche, Lazio e Umbria, nell'area colpita dal sisma dello scorso agosto. Amatrice è totalmente imbiancata, così come Norcia, Arquata del Tronto Camerino e tutti i borghi dell'appennino distrutti.

Nelle Marche le raffiche di vento fino a 80 chilometri hanno danneggiato la cupola della Basilica di Loreto: diversi metri quadrati della copertura in piombo sono stati divelti – per fortuna nessuno è rimasto ferito. A Roma, invece, sono caduti diversi alberi, richiedendo oltre 100 inteventi dei vigili del fuoco. Una donna è rimasta ferita a causa della caduta di un pino di 18 metri all'Eur.

Anche nelle isole si sono registrate temperature glaciali. Nelle Eolie – isolate dai collegamenti marittimi per il forte vento – sono apparsi fiocchi di neve. Interrotti i collegamenti anche con Capri e Procida in Campania, mentre a Ischia nessun traghetto ha transitato dal porto per tutta la giorntata.

In Abruzzo, a Pescara, l'aeroporto è rimasto chiuso diverse ore a causa della nece, provocando ritardi nei voli. Problemi anche sulla rete stradale, sull'autostrada A14 nel tratto compreso tra Valvibrata e Vasto Sud e sull'autostrada A25 nel tratto compreso tra Sulmona ed innesto A14, dove è stato attivato un filtraggio dei veicoli pesanti e privi di catene o gomme da neve. A causa della neve sono state chiuse al traffico invece numerose strade statali in provincia dell'Aquila e rallentamenti anche nel Pescarese.

Un nuovo avviso di condizioni meteorologiche è stato emesso dalla Protezione civile: venti di burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche forti su Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia, con mareggiate lungo le coste. Sulle stesse regioni, dove si aspettano temperature molto basse con diffuse gelate, sono previste ancora nevicate sparse fino al livello del mare, con apporti al suolo da deboli a moderati, ma localmente abbondanti sui rilievi. Oggi scuole chiuse per il maltempo in alcuni comuni delle Marche: Ascoli Piceno, a Fermo, a Offida (Ascoli Piceno), a Folignano e Maltignano e a San Severino Marche. Stessa cosa in Sicilia a Petralia Soprana, nel palermitano e in altre località delle Madonie.