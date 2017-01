Gelo sull’Italia, almeno 650 cani morti di fame e freddo al Centro-Sud

La denuncia arriva da un comunicato della ong ambientalista Aidaa - Associazione italiana difesa animali ed ambiente che ha rivolto un appelo a chi possiede "stalle o garage, in città come in campagna", chiedendo che questi edifici vengano lasciati aperti, affinchè "i randagi possano trovare giusto riparo, specialmente in queste fredde notti".