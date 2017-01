Se nei giorni scorsi è stata soprattutto la neve a creare non pochi disagi sulla penisola, in particolare nelle zone del Centro-Sud, in queste ore i meteorologi invitano a fare particolare attenzione a un fenomeno forse ancora più insidioso della neve, il cosiddetto gelicidio. In pochi forse sanno cos’è, ma sicuramente questo fenomeno – con la nuova ondata di maltempo – già da qualche ora sta creando disagi in diverse zone del Nord-Italia, in particolare nella Pianura Padana. Sono gli esperti meteo a spiegare in cosa consiste il gelicidio. Dal sito ilmeteo.it fanno sapere che si tratta di uno dei tanti fenomeni suggestivi della natura, al tempo stesso però – come si diceva – piuttosto pericoloso. Fortunatamente la sua incidenza è piuttosto rara: il gelicidio si verifica infatti solo in particolari e improvvisi mutamenti sulla colonna termica. Il fenomeno è determinato dalla pioggia, o ancor più frequentemente dalla pioviggine, sopraffusa. Per pioggia sopraffusa si intende una precipitazione di gocce di pioggia che cadono da una nube con temperatura dell'aria sotto 0 gradi. Affinché ciò accada, è necessario che le gocce d'acqua siano molto piccole, l'acqua contenuta sia pura, ossia priva di sali e ci sia un repentino raffreddamento della colonna d'aria negli strati bassi dell'atmosfera.

Il gelicidio rappresenta dunque una pioggia sopraffusa che gela all'istante nel momento in cui tocca il suolo. Fenomeno quindi molto pericoloso perché rende le strade scivolose, con notevole rischio per l’incolumità delle persone sia negli spostamenti a piedi che con i mezzi di trasporto. I meteorologi spiegano anche che si tratta di un fenomeno tipico delle conche o aree pianeggianti con frequenti inversioni termiche tant'è che si verifica in maniera predominante proprio nella Pianura Padana, nelle conche intermontane delle regioni centrali, specie nelle pianure marchigiane.