in foto: Skye Olivia Mitchell, 18 anni (Facebook).

La corsa in macchina, lo schianto e mille sogni in frantumi. È morta lo scorso venerdì in un incidente d'auto a soli 18 anni Skye Olivia Mitchell, reginetta di bellezza, originaria di Millom, in Gran Bretagna. L'auto che stava guidando, una Toyota Yaris, si è improvvisamente scontrata contro un tir che procedeva a tutta velocità in direzione opposta, e per lei non c'è stato nulla da fare. Anche una sua amica, Caitlin Lydia Huddleston, sua coetanea, che sedeva dal lato del passeggero, è deceduta in seguito all'impatto tra le due vetture, mentre una terza adolescente, che era sul sedile posteriore, è riuscita a sopravvivere anche se è ancora ricoverata in condizioni critiche. Le forze dell'ordine sono ancora al lavoro per capire cosa sia successo negli ultimi istanti di vita delle ragazze e cosa abbia provocato l'incidente di cui sono rimaste vittime.

Intanto, l'opinione pubblica inglese non riesce a darsi a pace per la morte di Skye, molto conosciuta nel suo paese per aver vinto nel 2014 il titolo di Junior Miss North West, dopo che per anni i suoi compagni di scuola l'avevano presa in giro per il suo aspetto. Era molto stimata anche per il suo impegno nello studio: si era diplomata, sognava una carriera da giornalista televisiva e voleva studiare alla Salford University, ma era anche impegnata in progetti di beneficienza."Skye era una ragazza gentile – hanno raccontato i suoi cari – e per 18 anni ha afferrato ogni opportunità che le veniva concessa dalla vita. Mancherai tanto a tutta la tua famiglia che non potrà più godere dei tuoi abbracci e del tuo sorriso".