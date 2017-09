La polizia inglese ha arrestato quattro persone – si tratta di militari dell’esercito in servizio – ritenuti collegati a un gruppo neonazista che è stato sciolto lo scorso dicembre. I quattro arrestati, sospettati di avere in preparazione degli attentati, vivevano in diverse località del Paese: Birmingham, Powys nel Galles, Ipswich e Northampton. I loro nomi – gli arrestati avrebbero tra i 22 e i 32 anni – non sono stati per il momento diffusi. A dare notizia degli arresti è stato il ministero della Difesa britannico. Gli arrestati, stando alle prime informazioni emerse, sarebbero membri della disciolta formazione National Action, qualificata dal ministro dell'Interno, Amber Rudd, come “razzista, antisemita e omofoba”. I membri del gruppo avevano applaudito la morte di Jo Cox, la deputata laburista pro-Europa uccisa il 16 giugno 2016.

Arrestati in base alle leggi contro il terrorismo – “Gli arresti sono programmati e guidati dall'intelligence; non vi è stata minaccia per il pubblico”, è quanto recita il comunicato che precisa che i raid sono stati condotti “in diverse proprietà”. “Possiamo confermare che un certo numero di membri in servizio dell'esercito sono stati arrestati in base alle leggi contro il terrorismo per essere associati con un gruppo illegale di estrema destra”, così ancora il comunicato delle forze dell'ordine. Gli arrestati sono attualmente detenuti in una stazione di polizia in attesa di essere interrogati da un magistrato. La polizia sta ora perquisendo le loro abitazioni.