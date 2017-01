Nessun nuovo processo per il caso dell’omicidio di Chiara Poggi per il quale l’ex fidanzato Alberto Stasi sta scontando una condanna definitiva a 16 anni. Lo ha deciso la Corte d’Appello di Brescia che ha respinto l'istanza di revisione, dichiarando il non luogo a procedere, richiesta proprio dai legali dell'imputato dopo che si sarebbe accertata la presenza del dna di Andrea Sempio (un amico del fratello della vittima) sotto le unghie di della giovane trovata uccisa nel 2007 nella sua casa di Garlasco.

Sulla possibile di tenere un nuovo processo per l'omicidio della ventiseienne laureata in Economia, netta era apparsa la posizione dei legali della famiglia Poggi, gli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Campagna, che aveva definito infondata l’ipotesi che a uccidere Chiara non fosse Alberto Stasi, all’epoca fidanzato della vittima. "Vogliamo sottolineare la totale infondatezza di qualsivoglia ipotesi volta a prospettare delle responsabilità di terzi nell’omicidio di Chiara Poggi, il cui unico autore è già stato condannato da una sentenza irrevocabile emessa in nome del popolo italiano” avevano sottolineato.

I difensori dei Poggi si erano detti peraltro anche “dispiaciuti” per il “coinvolgimento di una persona risultata del tutto estranea all’accaduto” e “sconcertati” dinanzi alle notizie di stampa “secondo le quali si dovrebbe dar credito a valutazioni scientifiche effettuate da un consulente di parte (ben lontane dall’essere una perizia) all’insaputa dell’interessato e senza alcuna garanzia per il medesimo, mentre non avrebbero invece valore le accurate analisi genetiche effettuate nel processo a carico di Stasi dal Professor De Stefano con la partecipazione dei consulenti di tutte le parti ed il rispetto di tutti i protocolli e le garanzie di Legge”.