Una bambina di sette mesi è morta ieri pomeriggio in seguito a un incidente stradale alle porte di San Menaio, frazione balneare di Vico del Gargano, in Puglia. La piccola viaggiava in automobile insieme ai genitori – una giovane coppia di San Severo – lungo la strada statale 89 quando la vettura, un'Audi A4, per cause ancora da accertare è uscita fuori di strada finendo la sua corsa contro un'autobotte dei Vigili del Fuoco che stava rientrando dal Gargano, zona in questi giorni colpita da numerosi incendi.

Stando a una prima ricostruzione dell’accaduto effettuata dagli uomini della Polizia Stradale, all’altezza di una curva a gomito, l'Audi avrebbe invaso la corsia opposta, sulla quale sopraggiungeva il mezzo dei pompieri. L’impatto è stato violentissimo e per la neonata, Maria Nicole Infante, di San Severo, non c’è stato purtroppo nulla da fare. La bambina è stata subito accompagnata a Rodi Garganico per essere trasportata in ospedale tramite elisoccorso, ma è morta durante il tragitto. Feriti gli altri occupanti del mezzo: il giovanissimo padre, di 20 anni, la madre di 25, la nonna di 51 e un’altra bambina di 7 anni, zia della piccola vittima. Le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni. Sull’accaduto indagano i carabinieri, che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto .