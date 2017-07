Un aereo ultraleggero è precipitato stamattina in località Li Balzaghi, tra Trinità d'Agultu e Vignola, in Gallura (Sardegna). Le due persone che si trovavano a bordo, che sarebbero un uomo e una donna, sono morte carbonizzate in seguito allo schianto. Il velivolo era decollato questa mattina da Verona e sarebbe dovuto atterrare nell'aviosuperficie di Costa Paradiso.

Stando a una prima ricostruzione della tragedia, l'aereo, dopo essere andato in stallo a soli 100 metri dall'arrivo sulla pista d'atterraggio, è precipitato e si è incendiato. L'ultraleggero viaggiava assieme ad un altro aereo da turismo con a bordo un amico pilota che ha assistito impotente al dramma. Ilaria Campeggio, comandante dei carabinieri di Tempio Pausania, ha confermato che il velivolo schiantatosi questa mattina ha preso fuoco subito dopo l'impatto con il suolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Tempio e una equipe del 118, partita da Fertilia a bordo di un elicottero, che non ha potuto far altro che constatare il decesso delle due persone a bordo.

L'incidente potrebbe essere stato causato da una avaria. Quello di stamattina è il second grave incidente aereo verificatosi a luglio in sardegna: 10 giorni fa, infatti, un velivolo con due persone a bordo era caduto in mare al largo di Portoscuso sulla costa sudoccidentale della Sardegna.