in foto: Danilo Gallinari in maglia Nuggets @LaPresse

Danilo Gallinari si prepara a dire addio al deserto del Colorado: la prossima tappa della sua carriera sarà a Los Angeles, sponda Clippers. Punta su di lui Doc Rivers per superare il trauma dell'addio di Chris Paul. Il ‘Gallo' era uscito dal contratto con i Nuggets pochi giorni fa, anche se il suo primo obiettivo era quello di rinegoziare un accordo migliore. E l'accordo migliore è arrivato, ma con i Clippers. Nelle tasche del giocatore nato l'8 agosto 1988 a Sant'Angelo Lodigiano, a pochi chilometri da Milano, entreranno 65 milioni nei prossimi tre anni. Forse meno di quanto potesse prendere altrove, ma la scelta non è stata solo economica.

"Per prima cosa sceglierò la squadra – aveva detto pochi giorni fa -. Per me il progetto conta più dei soldi, mi auguro di poter finire in una situazione importante, più che con un contratto importante". I Clippers senza Paul (passato a Houston dove giocherà a fianco di Harden) non sono una squadra di prima fascia, ma di certo possono essere annoverati fra le squadre di seconda fascia. Molto dipenderà da chi sceglieranno come playmaker titolare, ma sicuramente restano una squadra da playoff. Gli stessi playoff che negli ultimi anni Gallinari ha visto svanire proprio nella volata finale della stagione regolare.

Di Gallinari si è discusso nei giorni scorsi non solo per la sua carriera Nba e per quella in Nazionale, ma anche per le sue parole da liberal, pronunciate a dire il vero anche in altre occasioni. Ha parlato di Trump, rispetto al quale è stato duro ("La maggior parte delle persone aveva scelto Hillary, chiaro che ci sia malcontento. Per il modo in cui affronta la politica può creare ulteriore malcontento. E' uno che non unisce ma divide") e non solo. In una delle ultime interviste ha affrontato pure il tema dell’omosessualità nello sport, parlando dei coming out in Nba."E' una cosa normalissima che può succedere ed esserci in qualsiasi sport. Nella Nba sono molto bravi a rendere normali queste situazioni che per come la vedo io sono normali in sé". Il riferimento è al coming out di Jason Collins, ex centro dei Washington Wizards che in un'intervista a Sports Illustrated dichiarò la propria omosessualità nel 2013. Dopo Collins però nessun professionista Nba ha fatto outing. Le parole di Gallinari più che un commento sembrano un messaggio rivolto proprio al mondo professionistico americano.

Intanto la prossima meta per il Gallo sarà Los Angeles. L'accordo dovrebbe diventare ufficiale nelle prossime ore. Per il momento l'azzurro affida ai social la sua versione: "La mia scelta sta arrivando", scrive su Instagram. La montagna di Hollywood è dietro l'angolo.