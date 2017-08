Chiusa la Galleria degli Uffizi. È successo in tarda mattinata, in seguito al black out sopravvenuto all'impianto di condizionamento. La direttrice della Galleria degli Uffizi, Eike Schimdt, ha resto noto in una nota l'immediata chiusura delle sale del più visitato museo italiano, aggiungendo che al momento le opere d'arte in esso contenute non corrono alcun pericolo. Naturalmente, l'altra questione riguarda le condizioni di vivibilità del pubblico all'interno delle sale, che per ragioni precauzionali è stato lasciato all'interno delle sale, chiudendo però gli accessi pubblici.

Eike Schimdt ha spiegato che i tecnici sono già impegnati per il ripristino dell'impianto di condizionamento, la Galleria sarà infatti riaperta nel primo pomeriggio alle 15. Le modalità di chiusura della Galleria si sono svolte nel migliore dei modi. Le persone già dentro le sale hanno concluso la visita prima di essere accompagnati verso l'uscita, mentre le persone in fila all'entrata sono state avvertite e invitate a ritornare nel pomeriggio, quando l'impianto di condizionamento sarà ripristinato.

Per quanto riguarda ciò che ha causato il guasto improvviso, il direttore Schmidt ha dichiarato che dopo un primo esame da parte dei tecnici, pare sia stata consumata tutta l'acqua a disposizione del sistema di condizionamento. Motivo per cui in queste ore si stanno trasportando riserve speciali d'acqua per riempire nuovamente il sistema di condizionamento e favorirne il ripristino nel primo pomeriggio.

Solo l'altro giorno, l'ultima novità riguardante la rivoluzione dei prezzi alle Gallerie annunciate dalla direttrice, con la differenziazione delle tariffe. Nuove tariffe che premieranno chi, oltre la Galleria, visiterà anche il Giardino di Boboli e Palazzo Pitti. Sfavorito il turismo mordi e fuggi. La direttrice Schimdt: “Così aiutiamo i fiorentini a vivere meglio”.