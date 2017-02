Dopo i tragici eventi di Nizza, Gaetano Moscato è diventato per tutti il "nonno eroe" che ha salvato i nipoti dalla furia omicida di Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, il jihadista franco-tunisino che il 14 luglio 2016 ha ucciso 86 persone a bordo di un autocarro. Moscato ha spinto i propri nipoti lontano dalla traiettoria dell'autoveicolo, salvandoli ma finendo vittima del terrorista. Ricoverato all'ospedale di Nizza, all'uomo è stata amputata la gamba sinistra fino al ginocchio. Sette mesi dopo Moscato va sul palco di Sanremo, per testimoniare con la sua presenza non solo la bellezza del gesto di chi ha salvato due adolescenti, ma anche il dramma di un mondo scosso da terrorismo e guerre: "Mi manca la possibilità di poter fare quello che facevo" ha detto alla De Filippi che gli ha augurato il meglio per il suo futuro e, perché no, di poter accompagnare il nipote all'altare.

Gaetano Moscato ha 71 anni, è un pensionato dell'Olivetti ed è residente a Chiaverano, nel Canavese in Piemonte. Era con figli e nipoti sulla Promenade per assistere allo spettacolo pirotecnico del 14 luglio, quando – dopo lo show – alle sue spalle ha visto sopraggiungere il camion. Ha spinto i nipoti di 13 e 18 anni di lato, probabilmente salvandoli. Lui invece è stato colpito dall'autocarro, gli è stata amputata una gamba ma, come racconta la figlia, "quando ha sentito quante persone sono mancate e quanti bambini, si sente fortunato anche nella disgrazia".

Ospite nella quarta serata di Sanremo, Moscato sale sul palco dell'Ariston il giorno in cui sarà annunciato il vincitore delle Nuove proposte. Il "nonno eroe" porterà nelle kermesse sanremese la tremenda esperienza di chi ha vissuto sulla sua pelle la violenza del terrorismo.