Un post su Facebook, poche parole in cui racconta la sua visione di quanto accaduto durante il G8 di Genova nel 2001, quando Carlo Giuliani fu ucciso durante le manifestazioni. "Oggi nel 2017, che sono padre, se ci fosse mio figlio dentro quella campagnola gli griderei di sparare" contro Giuliani "e di prendere bene la mira", scrive il consigliere comunale di Ancona (del Pd), Diego Urbisaglia.

Urbisaglia racconta la sua estate del 2001. Inizia il suo post, condiviso su Twitter dal giornalista di Repubblica Matteo Pucciarelli, parlando della sua vita di allora: "Ho portato le pizze tutta l’estate per aiutare i miei a pagarmi l’università e per una vacanza che avrei fatto a settembre… Guardo quelle immagini e dentro di me tra Carlo Giuliani con un estintore in mano e un mio coetaneo in servizio di leva parteggiavo per quest’ultimo". Riferendosi ai fatti di Genova, Urbisaglia lascia intendere di aver parteggiato per le forze dell'ordine e spiega poi quale sarebbe la sua reazione ora. "Oggi, nel 2017, che sono padre, se ci fosse mio figlio dentro quella campagnola gli griderei di sparare e di prendere bene la mira…", scrive ancora.

Il consigliere comunale del Pd aggiunge: "Sì, sono cattivo e senza cuore, ma lì c’era in ballo o la vita di uno o la vita dell’altro. Estintore contro pistola", scrive azzardando un paragone tra una pistola e un estintore come un'arma. Il post di Urbisaglia si chiude con un secco: "Non mi mancherai, Carlo Giuliani".