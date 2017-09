Scontri tra forze dell'ordine e studenti a Torino. Segnalata una piccola carica in Corso Vittorio Emanuele verso via Carlo Alberto, in direzione di piazza Carlina, dove si trova l'albergo delle delegazioni che partecipano al G7. Il corteo di manifestanti ha svoltato improvvisamente verso la via pedonale e le forze dell'ordine lo hanno bloccato. La polizia in assetto antisommossa ha risposto con alcune manganellate e una carica di alleggerimento. Un manifestante è stato fermato.

Gli scontri di questa notte.

Le contestazioni al G7 torinese, che in questi giorni si sta tenendo presso la Reggia di Venaria Reale, si sono aperte con la “street parade” di ieri sera, che si è sviluppata lungo l’asse di via Madama Cristina. Alcune tensioni si sono registrate all’altezza del Carrefour aperto 24 ore su 24, all’inizio del quartiere San Salvario. Durante il corteo sono stati numerosi gli slogan contro le forze dell'ordine e due cassonetti dell'immondizia sono stati rovesciati. Uova sono state lanciate contro la sede della Fondazione Agnelli e contro gli uffici della Cisl.

I cortei in programma oggi a Torino.

I cortei in programma nella giornata di oggi sono invece tre. I primi due, concomitanti, partiranno dalle due principali stazioni questa mattina: a Porta Nuova sono attesi i No TAV. Studenti e sindacati di base hanno convocato una manifestazione con partenza da Porta Susa. Le parti sociali hanno lanciato uno sciopero generale per oggi. La contestazione principale verte sull’alternanza scuola-lavoro, vista come uno stratagemma per non affrontare il problema del precariato. “Assistiamo ad un mondo della scuola – si legge nel testo di presentazione che accompagna l’evento creato su Facebook – che diventa sempre più subalterno al mondo del lavoro e non capace di occupare quel ruolo centrale che dovrebbe avere all’interno delle politiche di sviluppo di un paese”.