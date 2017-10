Non solo scontri, tentativi di forzare i blocchi di polizia, cariche da parte degli agenti in tenuta antisommossa e feriti, ma anche famiglie con carrozzine e bimbi che manifestavano pacificamente durante il corteo. È l’altra faccia di Torino che manifestava nelle scorse ore in occasione del al G7 organizzato nel capoluogo piemontese. Lo sottolineano diversi partecipanti alla manifestazione principale andata in scena sabato quando un migliaio di persone si sono raccolte alla periferia settentrionale di Torino sfilando pacificamente per chilometri sino ad imbattersi però nel muro di carabinieri e polizia in assetto antisommossa che ha sbarrato loro il passo.

Per la polizia dal corteo sarebbero partiti grossi petardi e fuochi d'artificio contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con cariche, idranti e lanci di lacrimogeni. Per molti dei manifestanti invece si è trattato di pochi petardi fatti scoppiare a terra per rispondere ai quali sono stati lanciati lacrimogeni contro una folla indistinta dove appunto vi erano anche donne e bambini.

"Ancora una volta un ristretto gruppo di manifestanti non ha perso occasione per esprimere le proprie istanze attraverso l'uso della violenza e della provocazione" ha detto il capo della polizia Franco Gabrielli, ricordando che alcuni manifestanti avevano portato una ghigliottina a pochi passi dal cordone di polizia, per simulare una "decapitazione"di due manichini che raffiguravano Renzi e Poletti. "Una fila di una decina di ragazzi inermi, a volto scoperto, che si sono avvicinati spingendo lentamente dei carrelli della spesa con dentro dei fantocci di gomma piuma fronteggiando, per provocazione, i blindati e un esercito di polizia in tenuta antisommossa, che prontamente hanno risposto con i manganelli e il lancio dei lacrimogeni" ha raccontato invece una delle manifestanti, Barbara Croce, aggiungendo: "Hanno scoppiato quattro petardi, ma facendoli rotolare per terra, i video, pure de La Repubblica, parlano chiaro. E la ghigliottina è il simbolo della rivoluzione francese anti un G7 che si è tenuto in un palazzo reale"