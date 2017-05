Il prossimo 26 maggio si svolgerà il G7 a Taormina. Durante la due giorni, i potenti del Mondo si ritroveranno a discutere di varie tematiche, tra cui quella relativa all'accoglienza migranti e alle strategie che Italia ed Europa dovranno mettere in campo per arginare i flussi migratori, tra cui, ad esempio, gli annunciati accordi con la Libia e con gli Stati origine dei flussi più consistenti. In quest'occasione, però, il capo della Polizia Franco Gabrielli ha diramato una direttiva per bloccare gli sbarchi dei migranti sull'isola siciliana per una settimana. Secondo il capo della Polizia, infatti, la misura si renderebbe necessaria per proteggere i capi di Stato che saranno ospitati a Taormina.

Nella due giorni saranno messe in campo ingenti misure di sicurezza e dispiegati circa 8mila uomini con l'obiettivo di vigilare e lavorare per garantire ai potenti del Mondo dei livelli di sicurezza decisamente elevati. Le forze dell'ordine dovranno da una parte prevenire eventuali attacchi terroristici e dall'altra parte evitare e circoscrivere le eventuali proteste dell'area antagonista nonché eventuali attacchi informatici da parte di hacker. Tre sono le cosiddette aree di sicurezza previste dal prefetto competente: l'area di rispetto che comprende itinerari marittimi, aerei e terresti, l'area riservata vicina ai luoghi del summit, e infine la zona di massima sicurezza dove si svolgerà tutto l'evento in cui saranno attuate le massime misure di vigilanza e controllo con personale specializzato e tutte le tecnologie disponibili.

Per garantire questi elevati standard, la navigazione sarà progressivamente limitata da qui al prossimo 26 maggio. La direttiva emanata da Gabrielli, infatti, prevede la necessità di realizzare, a partire dal 15 maggio, una riduzione progressiva degli sbarchi a Messina e poi per l’intera Sicilia evitando comunque di impegnare i porti dell’isola nei seguenti periodi: porto di Messina, dalla mezzanotte del 18 maggio 2017 fino alle 24 del 28 maggio successivo; tutti gli altri porti della Sicilia, dalla mezzanotte del 22 maggio 2017, fino alle 24 del 28 maggio successivo".