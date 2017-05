Taormina capitale del mondo per due giorni. Si svolgerà dal 26 al 27 maggio prossimi proprio nella cittadina in provincia di Messina, che per l'occasione è blindatissima, il G7, l'attesa riunione dei capi di Stato e di governo dei sette paesi più ricchi e importanti del pianeta, e cioè Stati Uniti d'America, Canada, Regno Unito, Francia, Germania, Giappone e Italia, insieme ai rappresentati dell'Unione europea. Da Donald Trump al neoeletto all'Eliseo Macron, passando per Theresa May, Angela Merkel e il primo ministro nipponico Shinzo Abe, i leader internazionali si ritroveranno in Sicilia, accolti dal premier italiano Paolo Gentiloni. Ecco, di seguito, tutto quello che bisogna sapere su uno degli eventi più significativi dell'anno in fatto di politica estera, dai precedenti al programma dell'appuntamento di Taormina con i temi in calendario.

Che cos è il G7.

in foto: Logo del G7 di Taormina, Messina (Getty).

Quello che si svolgerà a Taormina il 26 e 27 maggio 2017 è il 43esimo G7 (Gruppo dei 7), il quarto da quando la Russia è stata esclusa nel marzo del 2014, in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca. Proprio in quell'occasione si passò dal formato G8 a quello attuale. Si tratta di un forum politico e informale a cui prendono parte i rappresentanti dei paesi più ricchi e potenti del mondo, che si svolge in una data variabile, ma sempre compresa tra la fine del mese di maggio e luglio. Ogni anno, l'incontro cambia presidenza, che viene assunta a rotazione da ciascuno stato che ne fa parte. La sua origine risale al 1975, quando i leader delle economie più avanzate si riunirono per la prima volta a Rambouillet per discutere della crisi economico-finanziaria successiva allo shock petrolifero degli anni precedenti. Appuntamento che si è ripetuto a Londra nel 1977. Ma bisognerà aspettare 20 anni per la costituzione ufficiale del Gruppo degli 8, con l'ingresso della Russia.

Oggi, oltre a Francia, Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania, Giappone, Italia e Canada, vi partecipa anche l'Unione Europea, ma come membro non enumerato, per cui non presiede né ospita i vertici. Dall'1 gennaio al 31 dicembre 2017 la presidenza del G7 spetta all'Italia, un ruolo questo già svolto da Roma altre cinque volte. Al termine dell'appuntamento, sarà come sempre redatto un documento che, seppur non abbia un carattere vincolante, è molto importante perché attraverso questo testo i Capi di Stato e di Governo del G7 vi assumono impegni di indirizzo politico che intendono seguire di comune accordo.

G7 2017 a Taormina: tutte le informazioni.

Il G7 2017 si svolgerà a Taormina dal 26 al 27 maggio, in una città blindatissima, con oltre settemila uomini delle forze dell'ordine predisposti a garantire la sicurezza dei leader che si riuniranno nella cittadina siciliana e in parte anche nelle vicine zone di Letojanni e Giardini Naxos, dove è in programma la manifestazione dei "No G7". In particolare, sono stati predisposti metal detector in ogni strada d'accesso e in ogni vicolo, telecamere fisse e mobili comprese le body cam, e badge di riconoscimento anche per i bambini. La decisione di ospitare in questo centro della provincia di Messina il summit era stata annunciata lo scorso anno dall'allora premier Matteo Renzi "per rilanciare i valori della nostra cultura".

Chi partecipa al G7 di Taormina.

L'incontro sarà guidato dal premier italiano Paolo Gentiloni. Vi parteciperanno il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, il primo ministro canadese Justin Trudeau e quello giapponese Shinzo Abe, la cancelliera tedesca Angela Merkel, la premier britannica Theresa May, e, novità assoluta, il nuovo presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, successore di Francois Hollande all'Eliseo. L'Ue vi prenderà parte attraverso il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker e il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk. Viste le personalità coinvolte, l'allerta sicurezza è ai massimi livelli. Già lo scorso 10 maggio è scattata la sospensione di Schengen con il ripristino dei controlli alla frontiera, mentre nei giorni del G7 sarà consentita la balneazione solo entro i 50 metri dalla costa. Bloccati anche gli sbarchi dei migranti sulle coste siciliane.

I temi di discussione.

Numerosi i temi che verranno discussi dai leader delle potenze mondiali durante il G7 di Taormina. Un occhio di riguardo, oltre alle tematiche già in programma, verrà dato anche alla strage di Manchester, l'ennesimo attentato rivendicato dall'Isis al termine del concerto della popstar Ariana Grande, in cui hanno perso la vita almeno 22 persone e un centinaio risultano ferite. Ma si parlerà anche e soprattutto di migranti, della minaccia atomica della Corea del Nord, del clima e dell'accordo di Parigi, da cui l'amministrazione Trump sembra volersi svincolare, del conflitto in Siria e la conseguente emergenza umanitaria, e della cybersecurity, diventato di grande importanza dopo l'attacco hacker delle scorse settimane con il misterioso virus ransomware Wannacry. Riflettori puntati anche sull'innovazione e soprattutto sulla Brexit e sugli scenari che potranno aprirsi in seguito all'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea. Al termine della due giorni di confronti, i sette paesi membri produrranno una dichiarazione congiunta, con tutte le conclusioni del vertice, anche se raramente queste portano a concreti accordi internazionali.

Il programma del G7 di Taormina.

L'agenda del G7 di Taormina, che verrà inaugurato con una cerimonia presso il famoso teatro greco della cittadina siciliana, è reso noto sul sito ufficiale dell'evento

Venerdì 26 maggio

ore 11.30: Cerimonia inaugurale e foto di famiglia (Teatro Greco);

dalle ore 12:30 alle 17:15: Sessione di lavoro G7 (Hotel San Domenico);

ore 19:00: Concerto dell'Orchestra Filarmonica della Scala (Teatro Greco);

ore 20: Cena dei leader, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella (Hotel Timeo).

Sabato 27 maggio