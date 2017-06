in foto: I leader europei a Berlino nell'incontro preparatorio al G20 di Amburgo (Getty).

È una vigilia infuocata quella del G20, l'incontro dei paesi industrializzati di tutto il mondo in programma ad Amburgo, in Germania, la prossima settimana. I leader europei si sono riuniti a Berlino nelle ultime ore per cercare di stabilire una linea comune da seguire in relazione ai temi al centro del dibattito politico, in primis migranti, clima e la posizione degli Usa sempre più isolazionisti con l'approvazione del Muslim Ban voluto dal presidente Donald Trump. Ad aprire la discussione è la padrona di casa, la cancelliera tedesca Angela Merkel, che ha espresso con fermezza la sua opposizione nei confronti dell'inquilino della Casa Bianca davanti al Bundestag.

"Chi crede che i problemi di questo mondo si possano risolvere attraverso l’isolamento e il protezionismo commette un errore grossolano", ha sottolineato Merkel, che sulla base di queste considerazioni "prevede discussioni difficili ad Amburgo". Tra gli argomenti al centro dell'attenzione dei 20 ci sarà sicuramente il clima. "L'Europa – ha continuato – è più determinata che mai a combattere i cambiamenti climatici, che sono una sfida essenziale per l'umanità", facendo indirettamente riferimento alla decisione di Trump di uscire dall’accordo di Parigi, che, ha evidenziato, "non è negoziabile e da qui non si torna indietro. Nessuno dei temi che affronteremo è una sfida che può restare chiusa all’interno delle frontiere di un singolo paese".

Tra questi, vi sono di certo i flussi migratori, argomento molto caro soprattutto all'Italia, la lotta al terrorismo, e l'attuale situazione economica che, ha detto la cancelliera, " è tuttavia migliorata, com hanno confermato Mario Draghi e Jean-Claud Juncker. I livelli di disoccupazione sono i più bassi negli ultimi otto anni in tutti e 28 paesi dell'Eurozona. Ma possiamo fidarci sempre meno del fatto che altri risolvano problemi per noi. L'Europa deve prendere con più forza il destino nelle sue mani e deve assumersi più responsabilità nel futuro".