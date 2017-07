"Welcome to the Hell", benvenuti all'inferno. E' questo il ben poco rassicurante slogan adottato dai manifestanti contro il G-20 di Amburgo, il vertice delle venti principali potenze del pianeta. Il corteo, che vede la partecipazione di migliaia di attivisti politici e sociali di tutta Europa, ha preso il via alle 19, come da programma, dalla zona del Fischmarkt al centro città. Poche centinaia di metri dopo, tuttavia, la polizia è subito intervenuta: a quanto pare la dura repressione è scattata in seguito al rifiuto di molti dimostranti di rimuovere le maschere con cui avevano travisato i propri volti.

Come era accaduto altre volte in passato in occasione dei meeting dei cosiddetti "grandi della terra" non si sono fatti attendere gli scontri – anche duri – tra forze dell'ordine e manifestanti. La polizia ha fatto uso di gas lacrimogeni e idranti, ma anche spray al peperoncino. Gli organizzatori riferiscono della presenza di 12 mila attivisti, che si sono radunati nella zona del mercato del pesce in una città letteralmente blindata e da tempo pronte a fronteggiare eventuali disordini: sono stati infatti 20mila gli addetti alla sicurezza mobilitati per l'occasione, fra cui 15 mila agenti locali, 3.800 federali e 2.500 unità dell'anticrimine. Gli organizzatori della proteste hanno contestato i responsabili della sicurezza tedeschi, sostenendo che abbiano demonizzato i militanti già nelle scorse settimane. Secondo le stime degli esperti sono 8 mila i manifestanti potenzialmente violenti .

La scorsa notte era stata tranquilla, fatte salve due dimostrazioni in cui sono state lanciate alcune bottglie contro gli agenti. Sei i fermi. Nel primo pomeriggio di oggi sono arrivate invece diecimila persone, stando agli organizzatori, per una manifestazione contro il vertice con lo slogan "G20-Welcome to Hell".