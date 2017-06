In una zona geografica dove la frutta rappresenta un mercato di grande valore anche la raccolta agricola non può che iniziare a far gola ai malviventi. Lo sanno bene a Oxnard, cittadina degli Stati Uniti situata vicino alla costa pacifica della California meridionale, a 100 chilometri a nord-ovest di Los Angeles. In uno dei capannoni della zona infatti son spariti nottetempo diversi quintali di avocado per un valore commerciale che supera i 300mila dollari, cioè circa 270mila euro.

"Prendiamo seriamente questi tipi di furti perché l'avocado è un grande prodotto qui in California", hanno spiegato ai media locali dall'ufficio dello sceriffo della contea di Ventura. Per questo, dop la denuncia gli inquirenti si sono subito messi all'opera e in poco tempo sono riusciti a mettere le mani sulla banda autore del colpo. Si tratta di tre uomini, i 28ennei Joseph Valenzuela e Carlos Chavez, e il 30enne Rahim Leblanc, arrestati con l'accusa di furto aggravato e imprigionati con una cauzione di 250mila dollari ciascuno. A loro la polizia è risalita dopo aver raccolto alcune voci che parlavano di vendita di avocado sotto banco a prezzi inferiore a quelli di mercato in un capannone nei sobborghi della città.