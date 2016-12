Un dipendente del Comune di Sulmona è stato trovato morto questa mattina, impiccato nel garage della sua abitazione. Si chiamava Luigi Paolini, aveva 60 anni, ed era rimasto coinvolto in un'inchiesta sui cosiddetti “furbetti del cartellino”. Dopo le indagini condotte dalla Guardia di Finanza, nei giorni scorsi la Corte dei Conti gli aveva chiesto il pagamento del danno erariale. L'uomo compariva in un primo elenco di 25 nomi finito sul tavolo della Procura regionale della Corte dei Conti a seguito dell'indagine, coordinata dalla locale Procura, con cui la Guardia di Finanza aveva accertato il fraudolento e diffuso assenteismo al Comune di Sulmona. Dall’inchiesta era emerso come vi fosse chi si assentava dal lavoro per andare a mangiare a casa o comunque per sbrigare i propri affari privati come fare la spesa o andare al bar. I dipendenti si assentavano anche più volte al giorno e per un tempo prolungato. Varie le ipotesi di reato: dalla truffa aggravata alle false attestazioni o certificazioni nell’utilizzo del badge.

Era accusato di aver timbrato al posto della responsabile – In particolare a Paolini venivano contestate solo delle timbrature fatte per conto della sua responsabile. Un danno di 55 euro a cui la Corte dei Conti aveva aggiunto la richiesta di altri 15000 euro per il danno d'immagine. Il corpo del dipendente comunale è stato scoperto questa mattina dal figlio della sua compagna. La squadra anticrimine del commissariato ha avviato un'inchiesta. Da quanto è emerso, la polizia non ha ritrovato nessun messaggio, ma dal contesto sembra prevalere l'ipotesi del suicidio.