Ancora un incidente mortale in montagna: a perdere la vita è stato uno snowboarder di trentracinque anni, Davide Carmagnola, residente a Cameri, in provincia di Novara. L'uomo stava facendo fuoripista sulle nevi della stazione sciistica di San Domenico di Varzo (Vco), nella Val d'Ossola, in Piemonte, quando è precipitato facendo un volo di venti metri. L'incidente è avvenuto intorno alle 10 e 30 di questa mattina.

Secondo le prime ricostruzioni, sembra che il trentacinquenne, fosse salito in quota insieme a quattro amici. A differenza dei suoi compagni che hanno scelto di scendere per una pista battuta, però, Carmagnola aveva scelto di separasi percorrendo un fuori pista con la sua tavola da snowboard, salendo all'alpe Moieno, che si trova a 2.200 metri di quota. Per cause ancora in fase d'accertamento, però, l'uomo è precipitato in un dirupo profondo una ventina di metri, andando a sbattere su alcune rocce e morendo sul colpo. L'allarme è stato dato dagli amici, che si sono preoccupati non vedendolo arrivare a valle dove lo stavano attendendo.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del Soccorso alpino della X delegazione Val d'Ossola e i carabinieri di Varzo. Alle operazioni di recupero del corpo della vittima ha partecipato un elicottero del servizio 118, ma il tutto è stato complicato e rallentato dalla presenza di un forte vento. Una volta recuperato, il corpo di Carmagnola è stato quindi trasferito all'obitorio dell'ospedale di Domodossola.