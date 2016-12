La telecabina Plan Maison – Cime bianche laghi, nel comprensorio sciistico di Cervinia, è bloccata per un guasto casuato probabilmente dal forte vento. A bordo ci sono circa 130 persone, delle quali il Soccorso alpino valdostano sta in questi minuti valutando un'eventuale evacuazione. L'impianto unisce Plan Maison, a quota 2.550 metri, a Cime Bianche Laghi (2.800 metri), da cui parte la funivia per Plateau Rosa. Ogni cabina ha 12 posti. Le persone a bordo, a una decina di metri di altezza, potrebbero essere evacuate nel giro di un'ora e potrebbero essere calate con dei verricelli.

"La telecabina dodici posti è ferma per un guasto. Abbiamo attivato tutte le procedure di emergenza e nessuno è in pericolo", ha Twitato l'account di Cervinia.it. Centocinquanta tra guide alpine e addetti alle piste sono sul posto per prestare soccorso agli sciatori. Nella zona il tempo è buono.

L'episodio ricorda quanto accaduto agli inizi di settembre sul versante francese del Monte Bianco, quando un centinaio di turisti passarono la note sospesi dentro le cabine prima di essere riportati tutti a valle dopo un blocco dell'impianto.