Una Cattedrale San Panfilo e il sagrato della chiesa stracolmi di persone fin dalle prima ore di questa mattina ha accolto oggi a Sulmona il feretro di Fabrizia Di Lorenzo, la trentunenne uccisa nell'attentato ai mercatini di Natale a Berlino. Oggi infatti nella città abruzzese si celebrano i funerali dell'unica vittima italiana della strage terroristica che ha sconvolto la Germania e ancora una volta l'Europa. Fuori dalla basilica un lungo e composto applauso ha salutato l'arrivo della bara, portata a spalla dentro la chiesa e accompagnata dai genitori di Lorenza, che hanno seguito il feretro con un uno sguardo attonito di chi forse non ha più lacrime da versare ma solo tanto dolore.

Per i funerali di Fabrizia Di Lorenzo, la cui salma era rientrata l'altro ieri in Italia a bordo dell'Airbus 319 di Stato, sono giunti a Sulmona anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il ministro degli Interni, Marco Minniti. Il Capo dello Stato è stato accolto fuori dal Duomo di Sulmona dal vescovo della città, monsignor Angelo Spina, che celebra anche il rito funebre. Per questo attorno alla chiesa vi è stato un grosso dispiegamento di forze dell'ordine che hanno transennato l'area del sagrato e di piazza duomo. Nella cattedrale infatti sono stati ammessi solo parenti, amici più stretti della famiglia e autorità, mentre la folla è stata e i giornalisti sono stati trattenuti al di là delle transenne.

Per l'arrivo di Mattarella in elicottero è stata allestita un'area nel centro sportivo dell'Incoronata, fuori dal centro abitato di Sulmona, per evitare di spezzare il silenzio che regna oggi in città. In occasione dei funerali di Fabrizia Di Lorenzo, infatti, il sindaco della città, Anna Maria Casini, ha ordinato il lutto cittadino per l'intera giornata "in segno di rispetto e partecipazione al profondo dolore della famiglia e della comunità sulmonese".