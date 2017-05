Come ogni mattina anche sabato scorso Jared Blackwelder, un allevatore americano del Missouri, si è svegliato presto per mungere le sue mucche. Ha terminato il lavoro mentre stava sorgendo il sole e, tornando verso casa, ha visto cadere un fulmine nelle vicinanze. Poi, nel corso della giornata, quando era arrivato il momento di tornare dalle sue mucche, l’allevatore si è trovato di fronte a uno spettacolo orribile. Trentadue delle sue mucche da latte erano morte, accatastate una accanto all’altra. Un veterinario ha poi confermato che a uccidere gli animali è stato un fulmine, quello che probabilmente l’allevatore ha visto al mattino. Le drammatiche foto delle mucche morte sono apparse su Facebook e in poco tempo sono state condivise migliaia di volte da estranei che hanno voluto esprimere la loro vicinanza alla famiglia dell’allevatore colpito.

Un danno di circa 60000 dollari – “Per un agricoltore perdere anche uno solo dei suoi animali è una perdita enorme”, ha scritto qualcuno. “Se le mucche sono quelle che pagano le bollette e permettono alla tua famiglia di mangiare non c’è da scherzare, mi dispiace tanto per quello che è successo”, ha scritto un altro utente. Blackwelder ha detto che ha l'assicurazione, ma non è sicuro se questa potrà coprire il danno subito. Secondo l’allevatore ogni mucca valeva tra i 2000 e i 2500 dollari, per una perdita totale di più di 60000 dollari. Ha detto anche di sperare di potersi rialzare grazie agli altri suoi animali: nella sua fattoria sono rimaste 120 mucche da latte.