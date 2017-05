in foto: La bicicletta di Froome distrutta nell'incidente (foto Twitter @chrisfroome)

A poche settimane dall’incidente in cui ha perso la vita Michele Scarponi, e lo schianto mortale in cui sono deceduti due giovani ciclisti in Spagna, grande spavento ma fortunatamente senza conseguenze per il campionissimo Chris Froome. Il tre volte vincitore del Tour de France, capitano del Team Sky, alle prese con un allenamento sulle due ruote in vista dei prossimi impegni compreso la classica del Delfinato, nei pressi di Montecarlo è stato travolto da una macchina guidata da quello che lui ha definito come un “autista impaziente”. Attraverso il suo profilo Twitter, il campione britannico ha ricostruito appunto la vicenda con poche parole ma cariche di significato: "Appena tamponato di proposito da un autista impaziente che mi ha spinto a terra! Fortunatamente sto bene. Bici distrutta. Il guidatore se n'è andato".

Il tutto accompagnato dalla foto della bici, letteralmente accartocciata, a conferma della gravità del sinistro. Non può che essere felice dunque Froome per l’esito dello stesso che non ha causato danni all’atleta, rimasto dunque scioccato per l’accaduto. Torna attuale dunque il tema della sicurezza stradale, con i ciclisti che ancora una volta hanno fatto suonare il campanello d’allarme. A commentare il tutto ci ha pensato Vincenzo Nibali alla vigilia della partenza della 3a tappa del Giro d’Italia. Queste le sue parole ai microfoni della Rai: "L’incidente di Chris Froome? Non c’è più rispetto non solo del ciclista ma anche della persona, oggi hanno speronato Froome, questi avvenimenti accadono sempre più spesso".