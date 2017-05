Tragico incidente nel primo pomeriggio di domenica 28 maggio a Varmo, in provincia di Udine. Due auto, una Golf e una Bmw, si sono schiantate sulla strada Ferrata, all'altezza del ponte di Madrisio, nei pressi di una stazione di servizio, per cause ancora in via di accertamento. Due ragazzi di origine rumena ma da tempo residenti in Italia, di 18 e 20 anni, sono morti sul colpo, mentre altri quattro giovanissimi risultano feriti. Uno di loro, in particolare, sarebbe in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco e l'elicottero del 118 con diverse ambulanze. I ragazzi stavano andando al mare. Era, infatti, il primo giorno d'estate che avevano deciso di trascorrere al sole dopo una settimana di studio e lavoro.

Secondo una prima ricostruzione, pare che la Bmw sia finita fuori controllo ad alta velocità impattando una Golf, forse per sfuggire a una pattuglia dei carabinieri, che si trovava nella zona per un normale controllo su strada. Nello scontro il conducente della prima vettura e il passeggero al suo fianco sono stati sbalzati a decine di metri dal punto dello schianto. Ferito gravemente anche il conducente della Golf, elitrasportato a Trieste, e altri tre ragazzi che si trovavano sui sedili posteriori di una Mercedes.