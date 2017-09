Drammatico incidente quello avvenuto nella notte tra venerdì e sabato sulla strada provinciale 76 a Sella Nevea di Chiusaforte. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Pontebba, un cittadino di nazionalità polacca di 37 anni, P.D. le sue iniziali, ha perso il controllo del suo mezzo, una moto tipo Trike Roadmaster a tre ruote, in prossimità del bivio per Cave del Predil di Tarvisio all'altezza della progressiva chilometrica 7+500. Il ciclomotore si è ribaltato e il centauro ha riportato gravissime ferite.

Sul posto, allertati da alcuni amici che viaggiavano in sua compagnia, è subito arrivata l'ambulanza del 118 che ha stabilizzato il 37enne per poi trasportarlo con la massima urgenza, in codice rosso, all'ospedale di Tolmezzo. Purtroppo però per l’uomo era già troppo tardi: è deceduto ancora prima di giungere al nosocomio a causa di un grave trauma all'addome. Sul luogo dell'incidente presenti anche i vigili del fuoco del Distaccamento di Gemona del Friuli per la messa in sicurezza della Roadmaster incidentata. La salma è stata composta nella camera mortuaria dell'ospedale tolmezzino.