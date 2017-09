Giovanni Nadalin, 64 anni, è rimasto ustionato nell'incendio divampato oggi, per cause imprecisate, nella sua villetta a Terzo di Aquileia (Udine). Forse si è verificato un guasto nello scaldaletto elettrico. Le sue condizioni sono gravissime. L'uomo non riesce a muoversi agevolmente, è sulla sedia a rotelle. Quando le fiamme sono divampate nell'abitazione si trovava in camera da letto. Le fiamme si sarebbero sprigionate proprio da questa stanza. I mobili in legno e il materasso sono stati divorate velocemente dal fuoco. Il pensionato era solo in casa e stava riposando. La badante che si prende cura di lui in quel momento era uscita per sbrigare delle commissioni. L'incendio è scoppiato intorno alle 13:30.

Secondo quanto hanno riferito i sanitari accorsi sul posto insieme ai vigili del fuoco di Cervignano del Fiuli e ai Carabinieri, il pensionato ha riportato ustioni sul 60% del corpo.

Quando si è accorto dell'incendio Nadalin con difficoltà è riuscito a raggiungere la sua sedia a rotelle e ad uscire, ma è caduto per le scale, a causa dell'intossicazione da fumo e per via delle ustioni. I vigili del fuoco lo hanno ritrovato ai piedi della rampa di scale. A causa dell'assenza di posti letto presso le strutture dedicate ai grandi ustionati di Cesena, Padova e Verona, l'anziano è stato trasportato in elicottero all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine dove ora lotta tra la vita e la morte.