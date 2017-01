in foto: "Las Dos Fridas", in un'esposizione in Messico (2007)

Nel presentare la grande stagione espositiva di quest'anno, il MUDEC ha annunciato anche un'importante novità per il 2018: dal 1 febbraio al 3 giugno del prossimo anno le sale del Museo delle Culture di Milano ospiteranno una delle mostre su Frida Kahlo più importanti degli ultimi anni.

Oli e disegni, alcuni dei quali per la prima volta in assoluto in Italia, insieme a lettere e fotografie, racconteranno la vita e le ispirazioni dell'artista messicana da un punto di vista nuovo e insolito: il MUDEC ha scelto di presentare Frida Kahlo al pubblico attraverso alcuni temi ritenuti centrali nella sua produzione artistica. La natura, la donna, la politica, la violenza e la morte: l'esposizione approfondirà ognuno di questi aspetti in modo nuovo, affiancando alle opere vere e proprie anche testimonianze epistolari e fotografiche, restituendo un ritratto unico del mondo interiore ed esteriore dipinto dalla Kahlo.

Frida Kahlo ha attraversato ognuno di questi temi in maniera intensa, personale: un rapporto con la natura che passa attraverso i paesaggi del suo Messico, tanto amato, e il suo essere donna presente in ogni opera. E ancora la politica, a cui la sua arte fa continuo riferimento, e poi la violenza, subita, temuta, sofferta e superata insieme ad uno sguardo, a volte celato, alla morte. Tutto questo sarà raccontato dalla mostra curata da Diego Sileo presso il Museo delle Culture di Milano, il prossimo anno.

Raccontare Frida Kahlo.

in foto: Frida Kahlo (1907–1954)

Raccontare Frida Kahlo non è semplice: una donna e un'artista complessa, la cui arte ha toccato qualsiasi aspetto della realtà per trasfigurarlo e leggerlo sotto una luce diversa. Frida passa dagli autoritratti, in cui è presente l'ossessione per il proprio corpo martoriato da un incidente, alle opere in cui prevalgono l'ispirazione politica e le atmosfere primitiviste del suo Messico. Per poi tornare, a causa della maternità mancata, al tormento per l'amore represso, o tradito da suo marito Diego Rivera, fino ad approdare ad esperienze nuove e linguaggi inediti grazie all'incontro con Surrealismo.

Magdalena Carmen Frieda Kahlo y Calderón diceva di essere nata nel 1910, con la Rivoluzione. "Sono nata con una rivoluzione. Diciamolo. È in quel fuoco che sono nata, portata dall'impeto della rivolta fino al momento di vedere giorno. Il giorno era cocente. Mi ha infiammato per il resto della mia vita". In realtà Frida Kahlo era nata tre anni prima, a Coyoacán, da un padre ebreo di origini ungheresi e una madre messicana di origini spagnole e amerinde.

"Dipingo me stessa perché passo molto tempo da sola e sono il soggetto che conosco meglio": a soli 18 anni un incidente le cambia per sempre la vita, e trasforma quello che era un passatempo nella sua unica ragione di sopravvivenza. L'autobus su cui si trovava per andare all'università si scontra con un tram: nell'incidente muoiono tre persone, e lei riporta gravissime ferite che la costringeranno all'immobilità per molto tempo. I genitori le regalarono un letto a baldacchino con uno specchio sul soffitto, in modo che potesse vedersi, e dei colori: "non sono morta e, per di più, ho qualcosa per cui vivere; questo qualcosa è la pittura".

Il MUDEC

Il Museo delle Culture nasce negli anni Novanta, quando il Comune di Milano acquista la zona ex industriale dell’Ansaldo per destinarla ad attività culturali. Le fabbriche dismesse sono state trasformate in laboratori, studi e nuovi spazi creativi: in questo scenario è nato questo polo multidisciplinare dedicato alle diverse testimonianze e culture del mondo, dove oltre ad appositi spazi dedicati alle collezioni etnografiche è possibile ammirare alcune delle mostre più interessanti del Paese, come quella su Frida Kahlo.