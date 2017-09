Porta il nome di una delle più famose pittrici messicane, Frida, e come lei in tanti la ammirano nel suo Paese. Soprattutto dopo le ultime scosse di terremoto registrate in Messico. Frida è un cane da soccorso, che insieme ai soccorritori lavora tra fango e macerie per trovare quante più persone ancora in vita. E a quanto pare nella sua “carriera” ne ha salvate più di cinquanta finora. Di soccorritori a quattro zampe ce ne sono tanti, ma il lavoro instancabile di Frida ha realmente lasciato tutti a bocca aperta. Tanto che anche il presidente messicano ha voluto dedicare delle parole al labrador fiore all’occhiello della squadra di ricerca e salvataggio della “Marina Navy”. “Lei è Frida – si legge in un tweet – membro del Segretariato della Marina Militare. Ha salvato 52 vite dopo disastro naturali”.

Frida ha aiutato i soccorritori anche dopo i recenti terremoti che hanno colpito il Messico – Di queste 52 vite salvate dal labrador, almeno dodici persone si trovavano in grave pericolo dopo il terremoto che ha colpito Oaxaca. Come si vede nelle tante foto del cane apparse sui social, Frida indossa sempre dei particolari occhiali che la proteggono dal fumo e da altre sostanze e anche delle "scarpe" che le permettono di camminare su terreni accidentati senza farsi male e infilarsi in zone non accessibili agli uomini. Diventata ormai "famosa" anche sui social, ora tutti non possono far altro che amare quella che per il Messico rappresenta un vero e proprio simbolo di speranza.