Sei passeggeri sono state attaccati con un gas irritante nell'aeroporto di Francoforte: lo riporta il Mail Online citando la Bild. L'attacco è avvenuto alle 11:00 nell'area check-in del Terminale 1 dello scalo.

In seguito all'attacco i vigili del fuoco in servizio sono immediatamente intervenuti, così come il personale sanitario che ha prestato soccorso alle vittime, che lamentavano irritazione agli occhi e alle vie respiratorie. Fortunatamente nessuno ha riportato gravi conseguenze e nel terminal è tutto ritornato alla normalità. I vigili del fuoco non hanno riscontrato valori anomali nell'aria e solo due sportelli sono stati momentaneamente chiusi.

La polizia ha dichiarato di non sapere ancora quale sostanza sia stata utilizzata e che le indagini per determinarlo sono ancora in corso. Non è chiaro se l'aggressore sia stato arrestato, né quali fossero stati i motivi che l'hanno spinto ad erogare la sostanza irritante. I passeggeri, comunque, sono stati invitati a mantenere la calma e rassicurati che non si è trattato di un tentato attacco terroristico.