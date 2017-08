Potrebbe esserci una svolta nel caso del presunto rapimento di Maelys de Araujo, la bambina di 9 anni vista per l'ultima volta domenica scorsa durante una festa di matrimonio a Pont-de-Beauvoisin, nella Francia sud-orientale. La polizia francese ha infatti reso noto di aver effettuato un arresto nell'ambito delle indagini sulla scomparsa della piccola. Secondo quanto riferito dagli stessi agenti ai media francesi (Dauphine Libere ha citato il procuratore che si sta occupando della vicenda), la persona fermata, un uomo di 34 anni, si trovava "in prossimità del luogo" in cui Maelys è sparita nella notte fra sabato e domenica, ed è attualmente sotto interrogatorio. Sembra che il sospettato fosse già stato sentito in precedenza, ma gli inquirenti avevano notato alcune incongruenze nel suo racconto e per questo hanno voluto risentirlo.

Il caso della scomparsa di Maelys.

Maelys de Araujo si trovava con la famiglia nella cittadina nel dipartimento francese dell'Isère, ad una festa di nozze a cui hanno preso parte circa 250 invitati. Si pensava che la bimba fosse in una camera a dormire, quando di lei si sono perse le tracce. La polizia (con l’aiuto di sommozzatori e unità cinofile) sta ancora setacciando tutta la zona, soprattutto boschi, mentre la Procura di Bourgoin-Jallieu ha aperto un fascicolo per sequestro di persona. Secondo il capo della polizia regionale Yves Marzin, “la principale ipotesi è che la bambina sia stata presa in una macchina, o in un altro veicolo”. “Ogni ora che passa aumentano le possibilità che Maelys sia stata rapita”, piuttosto che coinvolta in un incidente o fuggita, ha aggiunto Marzin.