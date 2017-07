In Francia le automobili alimentate a benzina o a gasolio potrebbero non essere più messe in vendita entro il 2040. La notizia, che dimostra l'impegno transalpino di rispettare gli accordi sul clima di Parigi, è stata diffusa oggi da Nicolas Hulot, ministro della transizione ecologica del governo, che ha annunciato che lo stop alla commercializzazione di auto alimentate tradizionalmente avverrà entro i prossimi 23 anni. Hulot ha anche parlato di misure di sostegno per coloro, con basso reddito, che vogliono acquistare auto più pulite.

L'ambizioso programma è stato annunciato durante la presentazione del "piano per il clima" proprio nella ‘patria' degli accordi sottoscritti dai 195 Paesi che hanno partecipato alla Cop21 con l'intenzione di limitare le emissioni di C02. Ammettendo che l'obiettivo è "importante", in particolare per l'industria automobilistica, Hulot ha aggiunto: "accelereremo gli aiuti per l'acquisto di auto meno inquinanti per le famiglie a basso reddito".

L'annuncio di Volvo: "Dal 2019 produrremo solo auto elettriche"

L'annuncio del governo francese fa il paio con quello della Volvo: l'azienda svedese ha reso noto che dal 2019 dirà addio ai motori tradizionali a combustione, benzina e diesel, investendo sulla produzione di autovetture ibride ed elettriche. Una scelta che permetterà alla casa costruttrice di allinearsi di allinearsi alle decisioni della Francia e dell'Olanda, altro paese che vuole bandire dal 2035 i veicoli a benzina e gasolio dalle strade per dare spazio alle sole macchine elettriche. "Le persone sempre più esigono auto elettriche e vogliamo rispondere alle attuali e future esigenze dei nostri clienti – ha motivato la decisione, senza dubbio molto coraggiosa, il numero uno di Volvo, Hakan Samuelsson -; questo nostro annuncio segna la fine delle auto con un motore solo a combustione». L'azienda ha fatto sapere che verranno lanciati cinque modelli completamente elettrici tra il 2019 e il 2021, tre sotto il marchio Volvo e due sotto il brand Polestar, oltre a una gamma di veicoli ibridi.