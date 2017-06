Non era mai riuscito a farsi una ragione per la fine della loro storia d’amore. E così Guillaume Gremy, 37 anni, di Beauvilliers, in Francia, ha legata la moglie, Emilie Hallouin, 34 anni, sopra le rotaie del treno e quando il convoglio è passato si è buttato anche lui affinché morissero insieme. Per la polizia del paesino nell’estremo nord della Francia non ci sono dubbi sullo sconcertante fatto di cronaca che ha sconvolto il Paese intero.

Secondo quanto riferito dalla gendarmeria transalpina ai media, i due coniugi (in fase di separazione da tre anni) si era incontrati su richiesta del marito proprio con l’obiettivo di ridiscutere il loro rapporto. La discussione, però, non è andata come voleva Gremy. Così l’uomo, di fronte all’impossibilità di ricucire il rapporto con la moglie, ha deciso di porre fine alla vita di entrambi, per altro nel giorno del compleanno della donna.

Quando il corpo straziato di Emily è stato ritrovato, non molto lontano da quello del marito, aveva mani e piedi legati. “La donna era stata agganciata ai binari con un nastro adesivo, mentre il corpo dell'uomo è stato trovato a poca distanza – ha detto un portavoce della polizia – Si è trattato di un omicidio-suicidio compiuto da un uomo che aveva una grave depressione. I due si erano separati da tre anni e Gremy era disperato perché voleva tornare con la moglie”.

La coppia aveva avuto il loro terzo figlio solo quindici mesi fa, Oltre al piccolo, Gremy aveva due figli, di dieci e otto anni, da una precedente relazione, mentre Emilie aveva una figlia di dieci anni: al momento della tragedia i bimbi erano a casa dei nonni.