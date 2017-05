La leader del Front National francese e candidata all’Eliseo, Marine Le Pen, è stata contestata con lanci di uova al suo arrivo in una fabbrica a Dol-de-Bretagne, in Bretagna. La numero uno dell'estrema destra alle presidenziali stava uscendo dalla macchina, quando si è vista arrivare addosso alcune uova: protetta dalle squadre di sicurezza, la Le Pen è rapidamente entrata nei locali della vicina azienda di trasporti Guisnel, dove era attesa. Almeno una cinquantina le persone che l’hanno contestata, urlandole contro: "via i fascisti” o “non avete nulla da fare qui, Madame”. C’è da dire che lo scorso 1° marzo un lancio di uova era stato riservato anche a Emmanuel Macron, al Salone dell'agricoltura di Parigi.

La pessima accoglienza della candidata all’Eliseo in Bretagna, regione dove tradizionalmente la Le Pen raccoglie ben pochi voti, avviene all’indomani dell’accesso dibattito tv tra la leader del FN e Macron. Per i telespettatori, circa 16,5 milioni, l’esponente di En Marche! resta favorito nei sondaggi, che gli attribuiscono circa il 60% delle preferenze al ballottaggio. E dalla sua Macron ha anche l’endorsement dell'ex presidente Usa, Barack Obama: "Ammiro la campagna che ha condotto Emmanuel Macron. Richiama le speranze della gente e non le paure", ha afferma Obama in un video caricato su Twiterr. "Le elezioni francesi sono molto importanti per il futuro della Francia e per i valori he ci stanno così tanto a cuore, perché il successo della Francia interessa a tutto il mondo", prosegue. "En Marche e Vive la France", conclude Obama parlando in francese.