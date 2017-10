Dramma in Francia, nel dipartimento dell’Alto Reno, dove cinque persone hanno perso la vita e otto sono rimaste ferite in seguito a un incendio divampato in un palazzo di Mulhouse. Quattro delle cinque vittime sono bambini; tra i feriti tre sono gravi.

I Vigili del Fuoco hanno comunicato che il rogo è scoppiato nel seminterrato dell'edificio. I media online locali affermano che le vittime sarebbero decedute a causa del fumo denso. I Pompieri dopo avere messo in sicurezza i locali e soccorso le persone presenti nell’edificio, stanno portando avanti le indagini per definire con certezza quanto accaduto.

Per il momento si sa solo che le fiamme sono partite da uno scantinato del palazzo per poi diffondersi rapidamente lungo la tromba delle scale, per tutti i cinque piani. Il Ministro degli interni francese Gérard Collomb ha spiegato che non sono ancora state appurate le cause dell'incendio: l'ipotesi più probabile sembra però quella del corto circuito in un impianto elettrico, mentre la matrice dolosa sarebbe stata esclusa.

Il palazzo incendiato fa parte di un complesso di case popolari nel distretto di Bourtzwiller: all'interno dell'edificio erano stati ricavati dieci appartamenti, tre dei quali erano stati assegnati a persone indigenti. L'allarme è stato dato intorno alla mezzanotte di ieri: nel giro di pochi minuti sono arrivati cinquantatré vigili del fuoco, che sono riusciti a trarre in salvo alcuni residenti scoprendo, tuttavia, che vi erano anche delle giovanissime vittime.