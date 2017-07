Dopo l'Italia gli incendi boschivi si sono spinti anche in Francia, per l'esattezza in Costa Azzurra, dove le fiamme hanno divorato centinaia di ettari di terreno e 10mila persone sono state evacuate durante la notte a causa di un rogo nei pressi di Bormes-les-Mimosas. "Le fiamme sono divampate a mezzanotte a Londe-les-Maures. Lo sgombero si è reso necessario a causa della progressione dell'incendio. Questa è una zona in cui d'estate la popolazione raddoppia o triplica", hanno dichiarato i vigili del fuoco del dipartimento del Var spiegando che la situazione più critica è a Cap Benat, un promontorio non lontano dall'abitato: sono 600 i pompieri impegnati in un'area di almeno 800 ettari. Molte delle persone allontanate sono turisti che alloggiavano nelle strutture residenziali della zona.

La situazione potrebbe volgere al meglio nelle prossime ore poiché i venti, che eri spiravano a 30 nodi di velocità, si sono calmati e potrebbero rallentare la propagazione delle fiamme.

La situazione è comunque ancora critica e il lavoro dei vigili del fuoco è incessante. Secondo i media francesi, che hanno mostrato le foto di centinaia di persone accampate sulle spiagge, sono andati in fumo 500 ettari di bosco a La Croix Valmer, a Artigues circa 700 mentre sono più di 800 gli ettari distrutti dalle fiamme a La Londe-les-Maure. Almeno 12 pompieri e 15 agenti di polizia sono rimasti intossicati e sono stati ricoverati in ospedale.

Drammatica la situazione anche in Corsica: secondo le autorità le fiamme hanno già trasformato in cenere 1.800 ettari di macchia Mediterranea. Gérard Collomb, ministro degli Interni francese, si è recato sull'isola per assistere al lavoro di spegnimento e ha annunciato l'acquisto di sei nuovi canadair dopo che i sindacati dei vigili del fuoco hanno denunciato la carenza di mezzi per la lotta ai roghi.