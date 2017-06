Iván Fandiño Barros, uno dei toreri più famosi della Spagna, è morto in Francia mentre si stava esibendo a l'Aire-sur-Adour, nel sud-est del Paese. Il torero è inciampato e, una volta a terra, è stato infilzato alla schiena dal toro. Per il trentaseienne è stata fatale un'incornata al polmone destro: l’incidente è avvenuto il 17 giugno scorso e a nulla sono valsi gli interventi sul posto. Fandino, originario dei Paesi Baschi, è infatti arrivato in ospedale già morto. “Fate in fretta perché sto morendo”, sarebbero state le sue ultime parole pronunciate dopo il drammatico incidente, le cui immagini choc hanno fatto il giro del web. Il torero spagnolo era stato invitato alle corride della fiera della cittadina francese con i suoi colleghi Juan Del Álamo e Thomas Dufau.

I casi precedenti – Fandiño non era un novellino: classe 1980, aveva deciso di seguire la sua passione anche se in famiglia nessuno era dell’ambiente. Il momento culminante della sua carriera è stato il 29 marzo 2015, quando affrontò da solo a Madrid ben sei tori. Il drammatico incidente avvenuto in Francia arriva meno di un anno dopo un altro caso simile. L’ultimo torero morto durante una corrida era stato, nel luglio scorso, Victor Barrio, trentenne infilzato da un toro nella piazza di Teruel. Ma sono tanti i toreri che hanno perso la vita nella stessa maniera: tra questi anche il celeberrimo Manuel Rodríguez Sánchez, detto Manolete, famoso in tutto il mondo. Contro le corride che ancora dividono fortemente la popolazione, il mese scorso in migliaia hanno manifestato a Madrid.