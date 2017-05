Edouard Philippe, 46 anni, e già sindaco di Le Havre, è stato nominato primo ministro dal Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron. Esponente moderato della destra dei Republicains e avvocato specializzato in diritto pubblico, Philippe succede a Bernard Cazeneuve e avrà due giorni di tempo per formare un governo. Il primo consiglio dei ministri, presieduto da Macron, è stato già fissato per mercoledì mattina. Philippe, sposato e padre di tre figli, in passato ha militato anche nel Partito Socialista per poi avvicinarsi al centrodestra e risultare sconfitto alle primarie repubblicane da François Fillon.

Chi è Edouard Philippe, il nuovo primo ministro francese.

Ma chi è Edouard Philippe, il nuovo capo del governo francese? Nato a Rouen, nel nord del paese, è cresciuto in un ambiente di sinistra ed ha studiato Scienze Politiche a Parigi, per poi specializzarsi – come Macron – all’École nationale d’administration (Scuola nazionale di amministrazione, ENA) con sede a Strasburgo. Nel 1997 ha iniziato a lavorare nel Consiglio di Stato come esperto in appalti pubblici. Politicamente, ha militato nel Partito Socialista per poi fare il "salto" nel centrodestra, crescendo sotto l'ala di Antoine Rufenacht, sindaco di Le Havre tra il 1995 e il 2010, direttore della campagna presidenziale di Jacques Chirac nel 2002.

Dopo un primo mandato come primo cittadino di Le Havre conseguito nel 2010, è stato rieletto nel 2014. Come deputato, invece, è stato eletto con l'Ump nel 2012. Philippe è considerato molto vicino ad Alain Juppé, primo ministro tra il 1995 e il 1997 ed esponente della destra moderata con il quale ha collaborato in seno al governo. Secondo i media francesi Philippe avrebbe un profilo politico perfettamente compatibile con quello di Macron, ovvero quello di un "perfetto centrista" in grado di avere buone relazioni politiche sia con la destra che con la sinistra.