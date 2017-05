Dramma in un circo di Doullens, nel nord della Francia. Durante lo spettacolo di domenica un leone ha afferrato il suo domatore alla gola, trascinandolo all’interno della gabbia nella quale era rinchiuso. Il tutto è avvenuto davanti alle famiglie che avevano portato i loro bambini ad assistere allo show. Quando i custodi si sono accorti di cosa stava accadendo, hanno acceso le macchine del fumo per distrarre e stordire il leone.

Nel video caricato da uno degli spettatori su Facebook si sentono chiaramente le urla di terrore dei piccoli, poi portati via dagli adulti. "Quella che si sente nel video è la mia bambina, ha pianto tutta la notte", ha scritto l’uomo a corredo del filmato. Il domatore, 34 anni, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Amiens con gravi ferite, secondo i media locali. Ad ogni modo, non sarebbe in pericolo di vita. “E’ stato sottoposto ad un'operazione di cinque ore, è andato tutto bene", hanno riferito direttamente i suoi familiari. Rimarrà sotto osservazione presso la struttura per i prossimi giorni.

Un rappresentante del circo ha detto che il domatore “ha lavorato per anni con i leoni”, mentre l’animale coinvolto “era ben trattato, ben nutrito e non verrà soppresso”. Dovrebbe restare a riposo per poi riprendere gli spettacoli quando il domatore avrà recuperato pienamente.