Crolla transenna dello stadio di Amiens nel Nord della Francia. Secondo i pompieri interevnuti sul posto ci sarebbero 18 feriti, di cui tre gravi. Questo è il primo bilancio dell'incidente accaduto durante la partita di calcio tra Amiens e Lille, che non riprenderà per ragioni di sicurezza. Lo ha annunciato ai microfoni di Bein Sport un delegato della "Ligue de Football professionnel".

Il crollo della balaustra sarebbe avvenuto in seguito all'esultanza dei tifosi per un gol del Lille, passato in vantaggio al sedicesimo minuto. Si trattava della tribuna che ospitava i tifosi del Lille Decine di tifosi sono caduti per alcuni metri, come hanno riportato i media francesi. Lo stadio Licorne, che ha una capacità di 12.000 posti, è stato sgomberato dopo l'incidente. Era stato appena sottoposto a lavori di ristrutturazione dopo la promozione dell'Amiens in Ligue 1.