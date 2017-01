E' di quattro morti e 27 feriti – due dei quali gravissimi – il bilancio di un terribile incidente stradale che ha coinvolto un autobus in Francia, nel dipartimento di Saone e Loira. La corriera trasportava passeggeri portoghesi in viaggio verso la Svizzera, secondo i media locali. L’incidente è avvenuto intorno alle 4 e 30 di questa mattina, probabilmente l’autobus è uscito di strada a causa del ghiaccio.

Il mezzo pesante come detto stava trasportando cittadini portoghesi che intendevano raggiungere la svizzera percorrendo la strada RN 79, da anni soprannominata "route de la mort", strada della morte, per l'elevatissimo numero di incidenti stradali. L'autobus, per cause ancora da accertare, è finito fuori strada terminando la sua corsa in una scarpata. Sul posto sono immediatamente intervenute settanta unità dei vigili del fuoco, arrivati da Paray-le-Monial e Macon.

La strada RN79 attraversa la Francia da est a ovest ed è nota da anni come una delle arterie più pericolose del paese. E' soprannominata strada della morte per l'alta quantità di incidenti stradali – si ritiene oltre 2000 negli ultimi anni – e questo a causa di una serie di fattori: innanzi tutto il fondo spesso ghiacciato d'inverno, ma anche la nebbia e la "monotonia": il limite è di 90 chilometri orari, con pochissime curve, e come spiega anche il quotidiano Le Figaro non di rado capita che qualche automobilista si addormenti, o che altri impazienti pigino eccessivamente il piede sull'acceleratore.

L'incidente stradale della scorsa notte è stato il più grave in Francia dal 29 marzo scorso, quando in circostanze simili un furgone con 12 portoghesi a bordo si schiantò, uccidendo tutti gli occupanti, lungo un tratto di strada non molto distante dalla RN 79 e con caratteristiche identiche.