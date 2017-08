Grande apprensione in Francia per la misteriosa scomparsa di una bambina di 9 anni, Maelys, durante una festa di matrimonio. La piccola è stata vista per l’ultima volta sabato pomeriggio nel grande parcheggio di un locale di Pont-de-Beauvoisin, nella regione dell’Isere, nel sud del Paese. Sembra che la bimba dormisse in una stanza insieme ad altri bambini, ma alcuni testimoni riferiscono di averla vista nel parcheggio alle 3 di notte, quando ormai i festeggiamenti – il marito è un cugino della madre – erano quasi terminati. Da quel momento in poi di Maelys si è persa ogni traccia.

Le autorità hanno lanciato l’allerta per il rapimento e sono scattate le ricerche, inoltre i 180 invitati sono stati interrogati. Ma, stando a quanto scrivono i media francesi, presto saranno sentiti anche amici e parenti che non hanno partecipato alle nozze. Esclusa l’ipotesi della fuga, si indaga sul rapimento, anche i cani poliziotto hanno trovato le ultime tracce della bambina nel parcheggio. Attivato un numero di telefono per avere informazioni sulla bambina, invitando chi l’abbia vista a collaborare con le autorità. Maelys è alta 130 cm, pesa 28 kg, ha pelle scura, occhi e capelli marroni e capelli e, al momento della sparizione, indossava un abito bianco senza maniche.

Un ospite, Gregory, ha riferito a Le Parisien che cosa è accaduto quando gli ospiti hanno capito che la piccola era scomparsa. "Quando il DJ ha annunciato che la bimba era scomparsa, all'improvviso, tutti si sono messi a cercarla nella sala principale e all'esterno. Inizialmente pensavamo che stesse dormendo, ma minuto dopo minuto è salita l’angoscia nell’apprendere che non si trovava. Dopo un’ora di ricerche senza risultati, abbiamo chiamato la polizia”. "Considerato il tempo trascorso dalla sua scomparsa" e "i mezzi impiegati per trovarla, nessuna ipotesi accidentale o criminale è stata esclusa", ha dichiarato in un comunicato un procuratore locale, Dietlind Baudoin.