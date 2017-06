Francia al voto per i ballottaggi, Macron si prepara a un trionfo epocale

Il Presidente della Repubblica Macron si prepara al trionfo del suo movimento ai ballottaggi per l’assemblea nazionale francese. Una maggioranza schiacciante che preoccupa la politica, come spiega Melenchon: “Nemmeno in Russia la minoranza è così poco rappresentata”.