Martedì scorso, il giorno in cui il piccolo Francesco è entrato in coma a causa del peggioramento di un'otite curata con rimedi omeopatici, Massimiliano Mecozzi, il medico omeopata che l'aveva in cura, si recò personalmente a casa del padre e della madre – Marco Bonifazi e Maria Stella – dicendo che il piccolo era ormai in via di guarigione. Come se non bastasse, tentò di dissuadere i genitori dal far ricoverare il piccolo: "Se fosse mio figlio non lo porterei in ospedale" disse alla madre del piccolo Francesco, che però era già in stato di semincoscienza e dunque in condizioni gravissime. Ma non è ancora tutto: constatata l'intenzione del padre e della madre di portare al pronto soccorso loro figlio, Mecozzi avrebbe continuato ad ostacolare l'operazione parlando al telefono con il medico del 118 arrivato a casa della famiglia e spiegandogli che il ricovero non sarebbe stato necessario. Il dottore del pronto intervento ha ignorato le raccomandazioni del collega e imposto l’immediato trasferimento di Francesco in ospedale, somministrandogli subito tachipirina per abbassare la febbre, ma trovandosi di fronte alla resistenza della signora Maria, che non voleva venisse dato quel farmaco così come da indicazioni di Mecozzi. Il medico del 118 ha ignorato le rimostranze della madre e ha tirato dritto: solo in quel momento l'omeopata si è arreso ed ha chiuso il telefono.

Oggi l'autopsia sul corpo del piccolo Francesco.

Il piccolo Francesco, sette anni, è morto due giorni fa. L'infezione provocata dall'otite e non adeguatamente curata con farmaci antibiotici si è diffusa fino ad arrivare al cervello, anche se per apprendere con esattezza le cause del decesso sarà necessario attendere i risultati dell'autopsia, che verrà effettuata oggi stesso dal dottor Pesaresi dell’istituto di Medicina legale di Ancona. Il padre e la madre del bambino hanno nominato un proprio consulente di parte per assistere alle operazioni, e probabilmente farà la stessa cosa anche Mecozzi; il quale alcuni anni fa aveva abbandonato la professione medica per lavorare come facchino in un supermercato di Varese.

Chi è l'omeopata Massimiliano Mecozzi.

Massimiliano Mecozzi è un uomo di 55 anni originario di Roma, città nella quale si è laureato in medicina nel 1996: noto tra i cultori dell'omeopatia, chi lo conosce lo descrive come un individuo molto religioso. In passato il medico ha fatto parte del gruppo mistico di matrice cattolica Roveto Ardente, sciolto da svariati anni dopo essere finito al centro di un'inchiesta della Procura di Varese conclusa con l'archiviazione per le accuse di truffa e circonvenzione di incapace. Come ricorda il Corriere Adriatico i seguaci dell'associazione prendevano parte a incontri connotati da lunghe sedute di preghiera di gruppo con imposizioni delle mani da parte di figure carismatiche. Tali pratiche – secondo i devoti – erano utili ad alleviare dolori fisici e lo stesso Mecozzi vi avrebbe riposto una certa fiducia. Roveto Ardente, inoltre, aveva annunciato la fine del mondo per il 2008.