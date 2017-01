Ha realizzato il suo ultimo desiderio e poi è morto, solo cinque giorni dopo aver sposato la compagna e mamma delle sue due figlie. Arriva dalla provincia di Bari la storia di Francesco e Maria (entrambi nomi di fantasia) e del loro matrimonio celebrato in ospedale. Lui, 38 anni, era un malato oncologico terminale. Lei, una donna romena, la sua compagna e mamma delle sue due figlie. Francesco e Maria si sono sposati due giorni prima di Natale nella chiesa dell'ospedale “Giovanni Paolo II” di Bari. Il “sì” della coppia è durato cinque giorni, fino a quando Francesco, affetto da un linfoma non Hodgkin leucemizzato refrattario al trattamento, è morto nell'Istituto tumori di Bari. “Era un giovane paziente in condizioni estremamente critiche – ha parlato del 38enne il dottor Attilio Guarini, direttore dell'Unità operativa complessa di Ematologia dell'Istituto tumori – la sua compagna ha espresso la volontà, condivisa dal paziente e dalla famiglia, di unirsi in matrimonio anche per evitare alle due figlie della coppia e ad essa stessa i concreti rischi di natura legale-civile connessi alla prematura perdita del congiunto”.

Francesco voleva tutelare i figli avuti con la compagna – La storia della coppia ha commosso tutto il personale dell'Istituto oncologico di Bari e in particolare del reparto di Ematologia. Si è messa in moto una complessa macchina burocratica per consentire ai due di coronare il loro sogno, anche se consapevoli che sarebbe durato per poco. Un grande dolore è stato così mitigato da un momento di pura felicità, fornendo – come ha detto ancora il dottor Guarini – un “esemplare esempio di umanità da parte di tutti gli operatori coinvolti”.